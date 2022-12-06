Страшный сон пациентов. Омские врачи вырезали мужчине опухоль мозга без наркоза

По сообщению пресс-службы министерства здравоохранения Омской области, нейрохирурги Областной клинической больницы удалили 54-летнему пациенту опухоль головного мозга, пока он был в сознании.
Врачами было принято решение оперировать по методу хирургии бодрствования — опухоль удаляли, пока пациент бодрствовал, чтобы избежать повреждения мозга.
Мужчине сделали регионарную анестезию, в результате чего он не испытывал боли и оставался в сознании, благодаря чему нейрофизиолог и логопед могли следить за работой его мозга.
После операции пациента на сутки перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии под наблюдение. Реабилитационный период прошел без осложнений и неврологических нарушений.
Операцию провели: нейрохирурги Александр Кормилец и Никита Моргунов, анестезиолог Дамир Латыпов, нейрофизиолог Екатерина Березняк и логопед Анжелика Анципина.