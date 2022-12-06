Стал известен статус омского министра здравоохранения Мураховского в уголовном деле

Как уже сообщал Город55, министр здравоохранения региона Александр Мураховский ушел на больничный. По некоторым данным, связано это якобы с неким уголовным делом.
Как выяснил Город55, уголовное производство на сотрудников областного Минздрава действительно есть, вот только руководитель ведомства в нем пока никак не фигурирует.
«В нашем следственном управлении нет уголовного дела в отношении Мураховского. Однако в то же время в производстве Второго отдела по расследованию особо важных дел есть уголовное дело, возбужденное в отношении неустановленных лиц Министерства здравоохранения», – пояснила Городу55 старший помощник руководителя СКР по Омской области Лариса Болдинова.
Известно, что уголовное дело возбуждено по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». На данный момент его подробности не разглашаются в интересах следствия.
В текущей ситуации Мураховский пока никак не фигурирует в материалах этого производства.