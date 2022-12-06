Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Стал известен статус омского министра здравоохранения Мураховского в уголовном деле

Сегодня, 03:54
Фото: 1MI

В региональном СК заверили, что чиновник пока не является подозреваемым или обвиняемым.

Как уже сообщал Город55, министр здравоохранения региона Александр Мураховский ушел на больничный. По некоторым данным, связано это якобы с неким уголовным делом.

Как выяснил Город55, уголовное производство на сотрудников областного Минздрава действительно есть, вот только руководитель ведомства в нем пока никак не фигурирует.

«В нашем следственном управлении нет уголовного дела в отношении Мураховского. Однако в то же время в производстве Второго отдела по расследованию особо важных дел есть уголовное дело, возбужденное  в отношении неустановленных лиц Министерства здравоохранения», – пояснила Городу55 старший помощник руководителя СКР по Омской области Лариса Болдинова. 

Известно, что уголовное дело возбуждено по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». На данный момент его подробности не разглашаются в интересах следствия.

В текущей ситуации Мураховский пока никак не фигурирует в материалах этого производства. 

В омском минздраве прокомментировали уход Мураховского на больничный
Узнать подробнее
#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия#Александр Мураховский#Уголовное дело#Чиновники#Минздрав Омской области#Следственный комитет
Подпишитесь
В Омск прибыл генпрокурор России Игорь Краснов
Сегодня, 04:47
«Остался Верховный суд»: Омский эколог Костарев — о кассации по Дендросаду
Вчера, 08:08
Фонтан неприятностей. Двор в Нефтяниках затопило водой
Сегодня, 03:21
Шокирующие итоги проверок. Омичей несколько дней подряд травят жуткими выбросами
Сегодня, 03:04
Назван размер прожиточного минимума в России на 2023
Сегодня, 04:52