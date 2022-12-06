Шокирующие итоги проверок. Омичей несколько дней подряд травят жуткими выбросами

Город55 обратился за комментарием в областное минприроды. Выяснилось, после многочисленных жалоб граждан на исследование выехала передвижная лаборатория. На улице 75-й Гвардейской бригады в воздухе ощущался устойчивый химический запах и гарь, наблюдалась дымка. Однако в результаты анализа воздуха таковы: «Превышений ПДК контролируемых веществ не зафиксировано».