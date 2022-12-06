Шокирующие итоги проверок. Омичей несколько дней подряд травят жуткими выбросами

Омичи продолжают жаловаться на выбросы. Десятки обращений появились в паблике «Дыши! Омск». С вечера 5 декабря до момента публикации горожане рассказывают о неприятных запахах в разных районах Омска.
«Невыносимо! Вентилятор и увлажнитель зимой включаем всю ночь. Добежать до сада и работы — вообще квест», — написала возмущенная омичка. О выбросах сообщат жители Нефтяников, центра города, домов на улицах Лукашевича, Конева, Дмитриева, 22 Апреля, поселков Захламино и Юбилейный.
Омичи говорят о запахах газа, гари, жженной резины, химии, горящего мусора. Некоторые рассказывают о едком смоге или сизой дымке. «Спать третьи сутки невозможно, третьи сутки НМУ», — отмечают горожане. Синоптики действительно объявляют режим неблагоприятных метеоусловий несколько дней подряд. Последний раз «черное небо» светило омичам до 11:00 6 декабря.
Город55 обратился за комментарием в областное минприроды. Выяснилось, после многочисленных жалоб граждан на исследование выехала передвижная лаборатория. На улице 75-й Гвардейской бригады в воздухе ощущался устойчивый химический запах и гарь, наблюдалась дымка. Однако в результаты анализа воздуха таковы: «Превышений ПДК контролируемых веществ не зафиксировано».
На улице 4-я Поселкова выявлено превышение по взвешенным частицам РМ2,5. Отклонение от нормы — 1,67 ПДК. К утру концентрация снизилась — 1,23 ПДК.
Также избыток вредных веществ обнаружен на улице 10 лет Октября. Содержание в воздухе пыли было в 1,15 раз выше предельно допустимого.
«На других автоматизированных постах наблюдений превышений ПДК по измеряемым показателям не зафиксировано. Информация о превышениях предельно допустимых концентраций была направлена в Роспотребнадзор, Росприроднадзор и Омскую межрайонную прокуратуру», — заключили в минприроды.
Напомним, в минувшие выходные горожане дышали целым «букетом» вредных веществ. Выявлены превышения ПДК сероводорода, оксида азота и диоксида азота.