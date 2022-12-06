Пьяный омич убил югорца, нанеся ему 10 ножевых в грудь

В ночь с 6 на 7 августа этого года подсудимый находился в квартире одного из домов Югорска. Там он выпивал и поссорился с 48-летним местным жителем. Сначала омич пригрозил «кулаком», а затем взялся за кухонный нож. Нанес не менее 10 ударов в грудь. Потерпевший скончался на месте.