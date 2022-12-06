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Пьяный омич убил югорца, нанеся ему 10 ножевых в грудь

Сегодня, 04:19
Фото: 1MI
иллюстрация
После убийства мужчина пытался свести счеты с жизнью.

Суд в Ханты-Мансийском автономном округе признал виновным в убийстве 59-летнего омича. Югорские следователи собрали достаточно доказательств, передает пресс-служба СК ХМАО.

В ночь с 6 на 7 августа этого года подсудимый находился в квартире одного из домов Югорска. Там он выпивал и поссорился с 48-летним местным жителем. Сначала омич пригрозил «кулаком», а затем взялся за кухонный нож. Нанес не менее 10 ударов в грудь. Потерпевший скончался на месте.

Убийца сам сообщил о преступлении своим родственникам, после чего пытался покончить жизнь самоубийством.

Югорский районный суд признал омича виновным и приговорил к 9,5 годам лишения свободы в колонии строго режима. Отметим, приговор еще не вступил в законную силу.

#Происшествия#Новости#ХМАО#Убийство#Суд
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