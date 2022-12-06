Причины трагедии. Молодая омичка погибла во время занятий спортом

Напомним, что по факту смерти 5 декабря СКР Омской области инициировал проверку. 34-летняя омичка тренировалась в фитнес-клубе и внезапно скончалась. Судмедэксперт не нашел на теле женщины никаких следов насильственной смерти, причину пообещали установить уже по результатам вскрытия.
Теперь пресс-служба СКР Омской области сообщила, что, по предварительным данным, причиной смерти стала аневризма головного мозга.
При этом заболевании риск смерти очень высок, не удается спасти 75% человек, потому что происходит все быстро. Аневризма — это растяжение сосуда. Стенка артерии «выпячивается» и образует мешок. Все это может проходить бессимптомно. А в какой-то момент стенки «мешка» истончаются, и происходит разрыв, приводящий к кровоизлиянию.
Следственный комитет продолжает доследственную проверку. Устанавливаются все причины и обстоятельства трагедии, произошедшей в фитнес-клубе на ул. 70 лет Октября.