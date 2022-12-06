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Причины трагедии. Молодая омичка погибла во время занятий спортом

Сегодня, 08:51
Фото: Сервис ЯндексПанорама

Появилась версия гибели 34-летней омички в фитнес-клубе

Следствие озвучило версию того, почему умерла в фитнес-клубе 34-летняя омичка. Проверки продолжаются.

Напомним, что по факту смерти 5 декабря СКР Омской области инициировал проверку. 34-летняя омичка тренировалась в фитнес-клубе и внезапно скончалась. Судмедэксперт не нашел на теле женщины никаких следов насильственной смерти, причину пообещали установить уже по результатам вскрытия.

Теперь пресс-служба СКР Омской области сообщила, что, по предварительным данным, причиной смерти стала аневризма головного мозга.

При этом заболевании риск смерти очень высок, не удается спасти 75% человек, потому что происходит все быстро. Аневризма — это растяжение сосуда. Стенка артерии «выпячивается» и образует мешок. Все это может проходить бессимптомно. А в какой-то момент стенки «мешка» истончаются, и происходит разрыв, приводящий к кровоизлиянию.

Следственный комитет продолжает доследственную проверку. Устанавливаются все причины и обстоятельства трагедии, произошедшей в фитнес-клубе на ул. 70 лет Октября.

В Омске в фитнес-центре на тренировке умерла 34-летняя женщина
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#Омск#Происшествия#СУ СКР Омской области#Новости#Смерть человека#Фитнес#Болезнь#Доследственная проверка#Дарья Зыкова
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