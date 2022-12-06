Причины трагедии. Молодая омичка погибла во время занятий спортом

При этом заболевании риск смерти очень высок, не удается спасти 75% человек, потому что происходит все быстро. Аневризма — это растяжение сосуда. Стенка артерии «выпячивается» и образует мешок. Все это может проходить бессимптомно. А в какой-то момент стенки «мешка» истончаются, и происходит разрыв, приводящий к кровоизлиянию.