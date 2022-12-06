Почти 90% россиян планируют встречать Новый год дома или на даче

Более 77% россиян будут встречать этот Новый год дома в кругу семьи и друзей, 11% — поедут за город, и только 4% — планируют отправиться в путешествие в другие города или страны. При этом, более 8% опрошенных вообще не собираются отмечать праздник.
Новогодняя ночь пройдет за просмотром советских кинолент — 37% россиян будут смотреть «Иронию судьбы» и другие полюбившиеся новогодние кинофильмы. В целом, в 2022 году большинство опрошенных не собираются отвлекаться на телевизор — 33% включат его только чтобы посмотреть обращение президента, 20% — составят собственный плейлист с фильмами в онлайн-кинотеатрах, а почти 10% — вообще не будут что-либо смотреть в праздник.
44% россиян традиционно планируют накрыть богатый праздничный стол с разными видами салатов, деликатесов и десертов. Примерно столько же опрошенных — 43% — приготовят только «Оливье» и пару закусок. 8% респондентов вообще не планируют стоять у плиты — вместо этого они закажут готовые блюда из ресторанов.