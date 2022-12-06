Опасный газ. Спасатели обратились к омичам после волны взрывов

За последние сутки в России произошло сразу несколько крупных происшествий с газом. Взрывы в ХМАО, Ярославле, Екатеринбурге, Нижегородской и Воронежской областях. На минувших выходных взорвался котел в Омской области. После чреды трагедий в регионе обратили большее внимание на вопросы безопасности.
Напомним, вечером 4 декабря в Нижневартовске погибли шесть человек. Несколько этажей жилого дома рухнули. В тот же день взорвался газовый баллон в Екатеринбурге. 5 декабря случился взрыв в одном из домов Ярославля. Жильца эвакуировали с 70% ожогов тела. Еще один инцидент — в городе Заволжье Нижегородской области. Из многоэтажки успели спастись 18 человек, в том числе трое детей. Пятый несчастный случай, связанный с газом, произошел в Воронежской области.
С начала года в Омской области из-за неверного обращения с газовым оборудованием случилось 22 пожара. Погибли три человека, десять пострадали.
Региональное МЧС предупреждает омичей о рисках происшествий и напоминает правила пользования газом: «Основное правило, которое должен знать каждый — хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях запрещается. Смертельная опасность от газового баллона особенно увеличивается в зимнее время при низкой температуре окружающего воздуха».
Спасатели рекомендуют использовать только новые и прошедшие поверку газовые баллоны, заправлять их исключительно на спецпунктах, не хранить баллоны в жилых помещениях, не нагревать емкости с газом.
Напоминаем, телефон пожарно-спасательной службы — 101, газовой службы — 104.