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Опасный газ. Спасатели обратились к омичам после волны взрывов

Сегодня, 06:04
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске усилили безопасности после взрывов газа по всей стране

За последние дни в России случилось пять крупных происшествий.

За последние сутки в России произошло сразу несколько крупных происшествий с газом. Взрывы в ХМАО, Ярославле, Екатеринбурге, Нижегородской и Воронежской областях. На минувших выходных взорвался котел в Омской области. После чреды трагедий в регионе обратили большее внимание на вопросы безопасности.

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Напомним, вечером 4 декабря в Нижневартовске погибли шесть человек. Несколько этажей жилого дома рухнули. В тот же день взорвался газовый баллон в Екатеринбурге. 5 декабря случился взрыв в одном из домов Ярославля. Жильца эвакуировали с 70% ожогов тела. Еще один инцидент — в городе Заволжье Нижегородской области. Из многоэтажки успели спастись 18 человек, в том числе трое детей. Пятый несчастный случай, связанный с газом, произошел в Воронежской области.

С начала года в Омской области из-за неверного обращения с газовым оборудованием случилось 22 пожара. Погибли три человека, десять пострадали.

Региональное МЧС предупреждает омичей о рисках происшествий и напоминает правила пользования газом: «Основное правило, которое должен знать каждый — хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях запрещается. Смертельная опасность от газового баллона особенно увеличивается в зимнее время при низкой температуре окружающего воздуха».

Спасатели рекомендуют использовать только новые и прошедшие поверку газовые баллоны, заправлять их исключительно на спецпунктах, не хранить баллоны в жилых помещениях, не нагревать емкости с газом.

Напоминаем, телефон пожарно-спасательной службы — 101, газовой службы — 104.

#Общество#Происшествия#Новости#Омская область#Омск#Россия#Пожары#Взрыв#Газ#ГУ МЧС по Омской области
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