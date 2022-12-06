Опасный газ. Спасатели обратились к омичам после волны взрывов

Напомним, вечером 4 декабря в Нижневартовске погибли шесть человек. Несколько этажей жилого дома рухнули. В тот же день взорвался газовый баллон в Екатеринбурге. 5 декабря случился взрыв в одном из домов Ярославля. Жильца эвакуировали с 70% ожогов тела. Еще один инцидент — в городе Заволжье Нижегородской области. Из многоэтажки успели спастись 18 человек, в том числе трое детей. Пятый несчастный случай, связанный с газом, произошел в Воронежской области.