Омский завод зарегистрировал товарный знак на огнемет «Солнцепек»

Отметим, тяжелая огнеметная система «Солнцепек» — это улучшенная версия ТОС-1 «Буратино», один из наиболее «грозных» видов российского вооружения, иностранных аналогов нет. Впервые товарный знак на уникальную разработку «Система ТОС-1А Солнцепек» Омсктрансмаш зарегистрировал в 2018 году.