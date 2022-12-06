Омский завод зарегистрировал товарный знак на огнемет «Солнцепек»

Омский завод транспортного машиностроения зарегистрировал товарный знак «Солнцепек». Им обозначат выпускаемую продукцию. Право на использование знака принадлежит только предприятию, говорится в официальном сообщении.
Отметим, тяжелая огнеметная система «Солнцепек» — это улучшенная версия ТОС-1 «Буратино», один из наиболее «грозных» видов российского вооружения, иностранных аналогов нет. Впервые товарный знак на уникальную разработку «Система ТОС-1А Солнцепек» Омсктрансмаш зарегистрировал в 2018 году.
Сейчас предприятие активно работает над регистрацией прав на новшества. На заводе 50 действующих патентов и 10 товарных знаков.