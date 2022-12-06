Омский «Авангард» уступил «Салават Юлаеву» на домашнем льду

Во втором периоде у «ястребов» стали возникать серьезные проблемы со входом в зону соперника: атаки омичей раз за разом «втыкались» в защитников уфимцев. Однако острых моментов у ворот обоих команд было предостаточно, но ни одной шайбы в них так и не побывало.