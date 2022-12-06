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Омский «Авангард» уступил «Салават Юлаеву» на домашнем льду

Сегодня, 16:15
Фото: ХК Авангард
Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Сегодня на льду G-Drive Арены омский «Авангард» встречался с «Салават Юлаевым» из Уфы. Победа со счетом 3:1 осталась за гостями.

Счет в матче был открыт уже на 2-й минуте первого периода. Шайбу в ворота Василия Демченко отправил нападающий «Салават Юлаева» Алексей Пустозеров, которому ассистировали Данил Башкиров и Данил Алалыкин. Омичи довольно-таки быстро восстановили статус-кво в игре, – на четвертой минуте в большинстве отличился Семен Чистяков с передачи Арсения Грицюка и Сергея Толчинского.

На 18-й минуте встречи Григорий Панин вновь вывел «Салават Юлаев» вперед. Со счетом 2:1 не в пользу омичей команды и ушли на перерыв.

Во втором периоде у «ястребов» стали возникать серьезные проблемы со входом в зону соперника: атаки омичей раз за разом «втыкались» в защитников уфимцев. Однако острых моментов у ворот обоих команд было предостаточно, но ни одной шайбы в них так и не побывало.

В заключительном отрезке игры омичи чуточку прибавили, давили, наседали, но тщетно, а за 35 секунд до финальной сирены пропустили гол в пустые ворота.

Из-за этого поражения «Авангард» опустился 6 строчку в турнирной таблице, а «Салават Юлаев», напротив, поднялся на четвертое место.

#Василий Попов#Общество#Город#Спорт#Новости#Омск#Омская область#Уфа#Россия#Сергей Толчинский#Арсений Грицюк#Семен Чистяков#КХЛ#Авангард#Хоккей#ХК "Салават Юлаев"
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