Омские школы и детские сады начали закрываться на карантин по ОРВИ

По сообщению омской администрации, из-за карантина по ОРВИ в детских садах из 2,1 тыс групп закрыто уже 88, а из 5,3 тыс классов в городских школах закрыто 243. Во время карантина в помещениях проводится дезинфекция.
Ежедневно посещаемости обучающихся и воспитанников отслеживают. При одновременном отсутствии в одном классе, группе или учреждении более 20% детей, заболевших гриппом или ОРВИ, принимается решение о закрытии на карантин.
Отметим, что после закрытия отдельных классов или групп руководитель образовательного учреждения принимает решение об организации образовательного процесса в очной форме или же дистанционной.
Напомним, что заболеваемость ОРВИ в Омске растет. Так, в период с 28 ноября по 4 декабря в зарегистрировано 17,3 тыс случаев.