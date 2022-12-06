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Омские школы и детские сады начали закрываться на карантин по ОРВИ

Сегодня, 11:20
Фото: 1MI
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Уже закрыто 88 групп в детсадах и 243 класса в школах.

По сообщению омской администрации, из-за карантина по ОРВИ в детских садах из 2,1 тыс групп закрыто уже 88, а из 5,3 тыс классов в городских школах закрыто 243. Во время карантина в помещениях проводится дезинфекция.

Ежедневно посещаемости обучающихся и воспитанников отслеживают. При одновременном отсутствии в одном классе, группе или учреждении более 20% детей, заболевших гриппом или ОРВИ, принимается решение о закрытии на карантин.

Отметим, что после закрытия отдельных классов или групп руководитель образовательного учреждения принимает решение об организации образовательного процесса в очной форме или же дистанционной.

Напомним, что заболеваемость ОРВИ в Омске растет. Так, в период с 28 ноября по 4 декабря в зарегистрировано 17,3 тыс случаев.

За неделю в Омской области выявили более 17 тысяч случаев заболевания ОРВИ
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#Юлия Бармина#Город#Новости#Омск#Дети#Каратин#Омская школа#Детский сад#ОРВИ
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