Омичи пожаловались на аварийное жилье генпрокурору Краснову во время личного приема

Напомним, что прямо сейчас все еще идут судебные разбирательства по делу об обрушении казармы ВДВ. Где-то под домашним арестом сидит на время следствия Марина Степанова, которую назвали виновницей обрушения пятиэтажки в «Нефтяниках». А совсем недавно рухнули стены в аварийном доме на 4-й транспортной, откуда так и не выселили людей. Одну омскую семью «забыли» в аварийном доме на 8 лет, с чем пришлось разбираться прокуратуре.