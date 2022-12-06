Омичи пожаловались на аварийное жилье генпрокурору Краснову во время личного приема

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Омской области, генпрокурор России провел прием граждан во время рабочего визита в Омск. Больше 5 часов проходил прием, выслушано свыше 30 жителей региона. Люди просили защиты прав для инвалидов, детей-сирот, дольщиков, многодетных семей. Жаловались на свалки и медицину.
Сразу несколько омичей обратились к главе прокуратуры из-за невыносимых условий жизни в аварийных домах. Сообщили, что лишь вмешательство комиссии генпрокуратуры с выездом на объекты помогло устранить повреждения на изношенных коммуникациях таких домов.
Игорь Краснов заявил о недопустимости постоянных переносов расселения зданий, вид которых напоминает «картину апокалипсиса». И.о. прокурора Омской области поручено незамедлительно принять меры по расселению таких квартир, а также, чтобы жителям аварийных домов перестали начислять взносы за капитальный ремонт.
Пообещал, что меры будут приниматься на федеральном уровне, если возникнет необходимость.
Напомним, что прямо сейчас все еще идут судебные разбирательства по делу об обрушении казармы ВДВ. Где-то под домашним арестом сидит на время следствия Марина Степанова, которую назвали виновницей обрушения пятиэтажки в «Нефтяниках». А совсем недавно рухнули стены в аварийном доме на 4-й транспортной, откуда так и не выселили людей. Одну омскую семью «забыли» в аварийном доме на 8 лет, с чем пришлось разбираться прокуратуре.