Омичам объяснили, как вести переписку с участниками СВО

«Для личной переписки необходимо использовать в данных целях почтовые адреса: „103400, Москва — 400, войсковая часть — XXXX)“ (войсковая часть — полевая почта XXXX), где XXXX — номер войсковой части или полевой почты, где проходят службу призванные граждане или добровольцы», — пояснили в ведомстве.