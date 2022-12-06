Омичам объяснили, как вести переписку с участниками СВО

Военный комиссариат Омской области сообщил о правилах личной переписки для членов семей участников СВО.
«Для личной переписки необходимо использовать в данных целях почтовые адреса: „103400, Москва — 400, войсковая часть — XXXX)“ (войсковая часть — полевая почта XXXX), где XXXX — номер войсковой части или полевой почты, где проходят службу призванные граждане или добровольцы», — пояснили в ведомстве.
Отметим, в каждом военном комиссариате Омской области были созданы горячие линии для решения вопросов мобилизованных граждан и членов их семей. Публикуем актуальные номера:
— оперативный дежурный 8 (3812) 23-82-52;
— юридический отдел 8 (3812) 24-61-78;
— отделение по работе с гражданами 8 (3812) 24-62-75;
— центр социального обслуживания 8 (3812) 36-67-50.