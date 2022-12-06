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Омичам объяснили, как вести переписку с участниками СВО

Сегодня, 07:42
Фото: 1MI
иллюстрация
Публикуем список номеров телефонов для вопросов членов семей мобилизованных.

Военный комиссариат Омской области сообщил о правилах личной переписки для членов семей участников СВО.

«Для личной переписки необходимо использовать в данных целях почтовые адреса: „103400, Москва — 400, войсковая часть — XXXX)“ (войсковая часть — полевая почта XXXX), где XXXX — номер войсковой части или полевой почты, где проходят службу призванные граждане или добровольцы», — пояснили в ведомстве.

Отметим, в каждом военном комиссариате Омской области были созданы горячие линии для решения вопросов мобилизованных граждан и членов их семей. Публикуем актуальные номера:

— оперативный дежурный 8 (3812) 23-82-52;

— юридический отдел 8 (3812) 24-61-78;

— отделение по работе с гражданами 8 (3812) 24-62-75;

— центр социального обслуживания 8 (3812) 36-67-50.

#Общество#Армия#Новости#Частичная мобилизация в России#Омск#Омская область#Россия
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