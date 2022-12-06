Омич неудачно отогрел баллон с газом и едва не уничтожил свое жилище

В пресс-службе СУ СКР по Омской области рассказали подробности взрыва, который случился в селе Полтавка. Там в частном доме взорвался газовый баллон, который отогревали после улицы.
По сообщению ведомства, 64-летний хозяин дома занес с мороза газовый баллон, который был заправлен еще летом. Не подумав об изменении давления при изменении температуры, мужчина поставил баллон к печи, чтобы отогреть.
Через некоторое время мужчина услышал хлопок. Когда омич зашел домой, он увидел, что взорвался газовый баллон. Мужчина и его супруга получили ожоги и попали в больницу.
Следователи выехали на место для проведения осмотра, началась проверка, по итогам которого решится вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее МЧС России по Омской области напомнили омичам правила использования газовых баллонов в помещениях. Из-за возросшего числа трагедий, связанных с хлопками газа, омичей просят быть максимально внимательными.