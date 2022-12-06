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Омич неудачно отогрел баллон с газом и едва не уничтожил свое жилище

Сегодня, 11:00
Фото: 1MI
иллюстрация

Семья из Омской области едва не погибла из-за газового баллона

Мужчина непредусмотрительно занес ледяной баллон в тепло, и из-за смены температуры изменилось давление.

В пресс-службе СУ СКР по Омской области рассказали подробности взрыва, который случился в селе Полтавка. Там в частном доме взорвался газовый баллон, который отогревали после улицы.

По сообщению ведомства, 64-летний хозяин дома занес с мороза газовый баллон, который был заправлен еще летом. Не подумав об изменении давления при изменении температуры, мужчина поставил баллон к печи, чтобы отогреть. 

Через некоторое время мужчина услышал хлопок. Когда омич зашел домой, он увидел, что взорвался газовый баллон. Мужчина и его супруга получили ожоги и попали в больницу. 

Следователи выехали на место для проведения осмотра, началась проверка, по итогам которого решится вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее МЧС России по Омской области напомнили омичам правила использования газовых баллонов в помещениях. Из-за возросшего числа трагедий, связанных с хлопками газа, омичей просят быть максимально внимательными.

Опасный газ. Спасатели обратились к омичам после волны взрывов
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