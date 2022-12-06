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Не пытайтесь покинуть дом. В Омске снова продлили режим НМУ

Сегодня, 06:58
Фото: 1MI
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В Омской области режим НМУ ввели четвертый день подряд

Предприятия обязаны снижать объем выбросов.

В Омске вновь объявили режим неблагоприятных метеоусловий. Это период слабого ветра, время, когда горожане традиционно жалуются на неприятные запахи. Для промышленников режим НМУ — сигнал к тому, что следует снизить объем выбросов в атмосферу.

Режим действует на территории региона последние трое суток. По данным Обь-Иртышское УГМС, метеоусловия первой степени опасности останутся в области до 11:00 7 декабря.

Напомним, ранее Город55 сообщал о выбросах в атмосферу минувшей ночью. Показатели были превышены сразу по нескольким веществам.

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Также мы публиковали актуальные прогноз погоды до конца рабочей недели. Судя по информации синоптиков, слабый ветер ожидается в регионе еще минимум пару дней.

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#Город#Общество#Новости#Омск#Омская область#Режим нму#Выбросы
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