Не пытайтесь покинуть дом. В Омске снова продлили режим НМУ

В Омске вновь объявили режим неблагоприятных метеоусловий. Это период слабого ветра, время, когда горожане традиционно жалуются на неприятные запахи. Для промышленников режим НМУ — сигнал к тому, что следует снизить объем выбросов в атмосферу.
Режим действует на территории региона последние трое суток. По данным Обь-Иртышское УГМС, метеоусловия первой степени опасности останутся в области до 11:00 7 декабря.
Напомним, ранее Город55 сообщал о выбросах в атмосферу минувшей ночью. Показатели были превышены сразу по нескольким веществам.
Также мы публиковали актуальные прогноз погоды до конца рабочей недели. Судя по информации синоптиков, слабый ветер ожидается в регионе еще минимум пару дней.