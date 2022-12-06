Не пытайтесь покинуть дом. В Омске снова продлили режим НМУ

В Омске вновь объявили режим неблагоприятных метеоусловий. Это период слабого ветра, время, когда горожане традиционно жалуются на неприятные запахи. Для промышленников режим НМУ — сигнал к тому, что следует снизить объем выбросов в атмосферу.