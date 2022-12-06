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Назван размер прожиточного минимума в России на 2023

Сегодня, 04:52
Фото: 1MI
иллюстрация
Правительство РФ отказалось от привычной формулы расчета из-за высокой инфляции.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который приостановил действие норм расчета прожиточного минимума. Это необходимо, чтобы установить размер на 2023 год, исходя из прогноза границы бедности в стране. Таким образом, прожиточный минимум на следующий год составит 14 375 рублей. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Размер минимума на последующие годы будет определяться законом о федеральном бюджете. Прогнозируемый объем на 2024 год — 15 049 рублей. Отступить от привычных правил расчета решили из-за внеочередной индексации соцвыплат и высокой инфляции.

Согласно подписанному закону, прожиточный минимум для трудоспособного населения составил 15 669 рублей, для пенсионеров — 12 363 рубля, для детей — 13 944 рубля.

#Экономика#Общество#Новости#Россия#Владимир Путин#Прожиточный минимум#Закон
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