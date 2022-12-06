Президент России Владимир Путин подписал закон, который приостановил действие норм расчета прожиточного минимума. Это необходимо, чтобы установить размер на 2023 год, исходя из прогноза границы бедности в стране. Таким образом, прожиточный минимум на следующий год составит 14 375 рублей. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.