Нарвалась на мошенников. Омская пенсионерка влезла в кредиты, чтобы «инвестировать»

Сначала пенсионерка перевела 800 тыс. рублей собственных сбережений, потом в ход пошли кредиты, в том числе — под залог жилья. В беседе со следователями женщина рассказала, что созванивалась с «наставниками» по видео, ей показывали «красивые светящиеся графики». Когда женщина захотела вывести средства, но ничего не вышло, «брокер» перестал выходить на связь. Спустя два месяца омичка поняла, что ее обманули.