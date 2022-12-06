Нарвалась на мошенников. Омская пенсионерка влезла в кредиты, чтобы «инвестировать»

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила об очередном случае интернет-мошенничества. В полицию с заявлением обратилась 67-летняя жительница Ленинского округа, у которой выманили около 2 млн рублей.
Женщина увидела в соцсетях рекламу о дополнительном заработке и оставила заявку, указав номер телефона. Ей перезвонили. Неизвестный рассказал, что можно получать доход от вложения денег в драгоценные металлы и биткоины. Предложил помочь.
Женщина согласилась. По инструкциям от звонившего оформила и пополнила на 8 000 рублей личный брокерский счет. Собеседник убедил женщину, что можно получить очень хороший доход, зависеть он будет от количества вложенных денег.
Сначала пенсионерка перевела 800 тыс. рублей собственных сбережений, потом в ход пошли кредиты, в том числе — под залог жилья. В беседе со следователями женщина рассказала, что созванивалась с «наставниками» по видео, ей показывали «красивые светящиеся графики». Когда женщина захотела вывести средства, но ничего не вышло, «брокер» перестал выходить на связь. Спустя два месяца омичка поняла, что ее обманули.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «мошенничество в особо крупном размере».
Полиция рекомендует омичам не соглашаться на подобные подозрительные объявления. Если кто-то предлагает «выгодный заработок», такая формулировка часто ведет в ловушку. Инвесторов так не ищут. Также, если вы вступили в общение с брокерами или другими финансовыми специалистами, спросите лицензию компании. Если она настоящая, то ее можно проверить на сайте Центробанка.