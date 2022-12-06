На ТНТ заявили о закрытии шоу «Импровизация»

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на издание «Газета.ru», по словам представителя телеканала, когда закрывается один проект, появляются новые, которые быстро полюбят зрители. Так бывает всегда.
Проект «Импровизация» просуществовал на телевидении около семи лет. Он шел при участии Антона Шастуна, Сергея Матвиенко, Арсения Попова и Дмитрия Позова. Вел его Павел Воля.
В трогательном ролике, опубликованном Матвиенко в соцсетях, его участники предлагают не расстраиваться из-за того, что шоу закрывается. Все анонсированные гастроли и концерты должны состояться.