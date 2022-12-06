«Какую выгоду получим мы». Омск не подал заявку на проведение Матча звезд КХЛ

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов на встрече с журналистами сообщил, что Омск еще не подал заявку на проведение Матча звезд КХЛ в 2023 году. Напомним, ранее в клубе обсуждалась такая возможность.
«Заявку еще не подали, так как я пока не понимаю, какую выгоду получим мы и наша арена от проведения Матча звезд. В Москве пройдет первый раунд переговоров с КХЛ, после этого мы поймем, нужно ли нам это и что мы можем получить. Затем решим, станем ли подавать заявку», — заявил Крылов.
Отметим, в 2021 году тоже обсуждалась возможность провести Матч звезд в Омске. Однако в состав команды входили потенциальные участники Олимпиады-2022. Организаторы решили не рисковать из-за риска распространения коронавируса. Тогда Матч звезд КХЛ перенесли.