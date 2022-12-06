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«Какую выгоду получим мы». Омск не подал заявку на проведение Матча звезд КХЛ

Сегодня, 05:46
Фото: www.hawk.ru
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Крылов заявил, что Омск еще не подал заявку на проведение Матча звезд КХЛ

Ранее Матч звезд уже планировали провести в Омске, но он отменился.

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов на встрече с журналистами сообщил, что Омск еще не подал заявку на проведение Матча звезд КХЛ в 2023 году. Напомним, ранее в клубе обсуждалась такая возможность.

«Заявку еще не подали, так как я пока не понимаю, какую выгоду получим мы и наша арена от проведения Матча звезд. В Москве пройдет первый раунд переговоров с КХЛ, после этого мы поймем, нужно ли нам это и что мы можем получить. Затем решим, станем ли подавать заявку», — заявил Крылов.

Отметим, в 2021 году тоже обсуждалась возможность провести Матч звезд в Омске. Однако в состав команды входили потенциальные участники Олимпиады-2022. Организаторы решили не рисковать из-за риска распространения коронавируса. Тогда Матч звезд КХЛ перенесли.

 
Хоккея не будет. Матч звезд КХЛ-2023 пройдет не в Омске
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#Спорт#Новости#Омск#Омская область#Россия#Александр Крылов#Авангард#Арена#G-Drive Арена#Хоккей
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