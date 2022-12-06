Как жители соседних стран становятся «Местными жителями»?! — ответ в эфире 12 канала!

К этому празднику всегда готовятся. Фермеры привозят на ярмарку все, что выращено на подворьях и в их хозяйствах. Дары сибирской природы: грибы, ягоды, орехи. Более пятисот человек обычно приезжают в этот день из разных уголков губернии. Это те, кто оказался в передовиках в трудовом соперничестве. Их чествуют и в областном центре. А 16 счастливчиков получили ключи от легковых автомобилей. Так оценило их труд омское правительство.
6 декабря в программе « Местные жители» репортаж об этом событии.
А также расскажем о большой дружной семье из Муромцевского района. Четыре года назад Сергей Гудимов решил обосноваться в деревне Карташово. Перевез из соседнего государства семью и все свое хозяйство: 65 голов мясного скота. С этого и начинал. Выиграл грант. Купил технику, а в этом году впервые засеял сто гектаров пашни и получил очень хороший урожай.
Вслед за Сергеем перебрались в Сибирь и родители. Покорила их красота таежного края. Как прижились в деревне новые жители и чем мечтает фермер? — об этом и многом другом в программе с Ольгой Чернышовой.