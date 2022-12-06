Как жители соседних стран становятся «Местными жителями»?! — ответ в эфире 12 канала!

К этому празднику всегда готовятся. Фермеры привозят на ярмарку все, что выращено на подворьях и в их хозяйствах. Дары сибирской природы: грибы, ягоды, орехи. Более пятисот человек обычно приезжают в этот день из разных уголков губернии. Это те, кто оказался в передовиках в трудовом соперничестве. Их чествуют и в областном центре. А 16 счастливчиков получили ключи от легковых автомобилей. Так оценило их труд омское правительство.