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Как жители соседних стран становятся «Местными жителями»?! — ответ в эфире 12 канала!

Сегодня, 10:25
Фото: 12 канал
Впервые в этом году День работника сельского хозяйства и перерабатывающей отрасли на омской земле отмечают не в последний месяц осени, а в начале зимы: 2 декабря.

К этому празднику всегда готовятся. Фермеры привозят на ярмарку все, что выращено на подворьях и в их хозяйствах. Дары сибирской природы: грибы, ягоды, орехи. Более пятисот человек обычно приезжают в этот день из разных уголков губернии. Это те, кто оказался в передовиках в трудовом соперничестве. Их чествуют и в областном центре. А 16 счастливчиков получили ключи от легковых автомобилей. Так оценило их труд омское правительство.

Фото: 12 канал

6 декабря в программе « Местные жители» репортаж об этом событии.

А также расскажем о большой дружной семье из Муромцевского района. Четыре года назад Сергей Гудимов решил обосноваться в деревне Карташово. Перевез из соседнего государства семью и все свое хозяйство: 65 голов мясного скота. С этого и начинал. Выиграл грант. Купил технику, а в этом году впервые засеял сто гектаров пашни и получил очень хороший урожай.

Вслед за Сергеем перебрались в Сибирь и родители. Покорила их красота таежного края. Как прижились в деревне новые жители и чем мечтает фермер? — об этом и многом другом в программе с Ольгой Чернышовой.

Фото: 12 канал

Все выпуски проекта доступны по ссылке — https://12-kanal.ru/program/mestnye-zhiteli/

#Общество#Омск#Омская область
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