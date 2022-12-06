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Хотел припугнуть, но переборщил. Омич покалечил прохожую из-за собаки без намордника

Сегодня, 12:20
Фото: 1MI
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Омич побил женщину из-за собаки без поводка

Полицейские задержали подозреваемого в истязании над собакой и раскрыли еще одно преступление

По сообщению УМВД России по Омской области, найден мужчина, подозреваемый к причинению телесных повреждений бродячей собаке.

Опросив врача ветеринарной клиники, полицейские выяснили, что рана на шее собаки, длиной 1 см, могла появиться как от укуса другого животного, так и от травматизации о любой острый предмет.

Сотрудники полиции установили личность мужчины, подозреваемого в истязании над животным, но информация о его причастности не подтвердилась. Выяснилось, что в тот день 58-летний омич, работающий охранником, находился на суточном дежурстве.

Однако вместо этого преступления, полицейские установили другое. Мужчина нанес телесные повреждения 40-летней женщине.

22 ноября омичка выгуливала свою собаку на улице Коммунальной без поводка и намордника, в результате чего произошел конфликт с мужчиной и он ударил женщину по голове.

В настоящее время омичка проходит лечение. По результатам судебно-медицинской экспертизы будет принято процессуальное решение.

Помимо этого, проверка, направленная на установление обстоятельств травмирования собаки, продолжается.

Омская полиция объявила в розыск мужчину за истязание собаки
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#Юлия Бармина#Происшествия#Новости#Омск#Животные#Собаки#Удар#Женщина#Полиция
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