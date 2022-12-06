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Глава РЭО назвал эковолонтеров самыми творческими людьми страны

6 декабря 19:09
Глава публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев прибыл на встречу с волонтерами, чтобы обсудить проблемы отрасли обращения с отходами и нюансы развития экокультуры в России. Кроме того, Буцаев ответил на вопросы участников мероприятия.

Генеральный директор ППК «РЭО» также изучил тематические игры, мастер-классы и лекции, которые оператор подготовил для волонтеров и экоактивистов.

 

По мнению Буцаева, сейчас в России становится все больше ответственной и серьезной молодежи, которая ставит в приоритет проблемы экологии и защиту окружающей среды. Многие юноши и девушки из числа экоактивистов продемонстрировали особую вовлеченность в тему переработки отходов и рассказали о способах вторичного использования мусора. Гендиректор РЭО отметил, что чистота вокруг начинается с каждого из нас, а участники встречи дают надежду обществу на то, что в скором времени все больше граждан будут придерживаться модели осознанного потребления и беречь окружающий мир от глобального загрязнения. А РЭО, в свою очередь, будет поддерживать полезные инициативы, направленные на формирование экономики замкнутого цикла в России

 

Помимо этого, гости мероприятия посетили лекции, посвященные экологичному образу жизни, перепотреблению ресурсов, глобальным проблемам человечества, гринвошингу, сортировке и правильной утилизации ТКО.  Данные мероприятия реализуются в рамках федерального проекта и национальной инициативы «Экономика замкнутого цикла».

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