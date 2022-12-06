Глава РЭО назвал эковолонтеров самыми творческими людьми страны

По мнению Буцаева, сейчас в России становится все больше ответственной и серьезной молодежи, которая ставит в приоритет проблемы экологии и защиту окружающей среды. Многие юноши и девушки из числа экоактивистов продемонстрировали особую вовлеченность в тему переработки отходов и рассказали о способах вторичного использования мусора. Гендиректор РЭО отметил, что чистота вокруг начинается с каждого из нас, а участники встречи дают надежду обществу на то, что в скором времени все больше граждан будут придерживаться модели осознанного потребления и беречь окружающий мир от глобального загрязнения. А РЭО, в свою очередь, будет поддерживать полезные инициативы, направленные на формирование экономики замкнутого цикла в России