Генпрокурор Игорь Краснов 5 часов вел личный прием граждан в рамках визита в Омск

Разобрали незаконные поборы в рамках социальной догазификации населения. «Межоблгаз» вынуждал заплатить 170 тыс. рублей за подключение частного дома, хотя по закону услуга бесплатная. В ходе личного приема выяснилось, что по аналогичным фактам прокуратура возбудила 13 уголовных дел о мошенничестве. Их объединили в одно производство. Игорь Краснов отметил, что в регионе нарушены сроки исполнения 120 договоров по газификации.

Сразу несколько жителей Омска рассказали о невыносимых условиях жизни в аварийных домах. Игорь Краснов заявил о недопустимости постоянных переносов расселения зданий, вид которых напоминает «картину апокалипсиса». Поручил незамедлительно принять меры по расселению таких квартир, также сообщил, что начисление взносов на капремонт для жителей аварийных домов должно прекратиться.

Родители жаловались, что детей очень далеко водить в школу и детский сад. Для 400 детей Исилькуля должны были построить школу еще в 2020 году. Выяснилось, что уголовное дело по факту халатности сотрудников Минстроя области возбудили только в конце прошлого года и до сих пор не направили в суд. Генпрокурор назвал вопиющей безответственностью срыв исполнения контрактов по реализации нацпроектов. Поручил добиться скорейшего ввода в эксплуатацию образовательных организаций.

Еще омичи сообщили о нарушениях уголовно-процессуального законодательства. Людям необоснованно отказывали в возбуждении уголовного дела. Или возбуждали дела только после обращения в Генпрокуратуру. В связи с этим Игорь Краснов потребовал провести служебную проверку. Следователей и надзирающих прокуроров привлекут к ответственности. Аппарат Генпрокуратуры изучит все подобные материалы и даст оценку законности принятых решений.