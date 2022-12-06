Financial Times: В Германии спрос на газ снизился на 23% за ноябрь

Данными поделилось Financial Times, предоставив результаты отчета ICIS. В нем говорится о снижении спроса на газ в ноябре в Италии на 23% и в ФРГ — на 21%. Текст публикации был приведен в материале ТАСС.
На 20% меньше газа стали потреблять Испания и Франция, а в Голландии спрос на российское топливо упал более чем на треть. Об этом пишет Russian.rt.com.
В материале также сообщается, что падению спроса благоприятствовала теплая погода, установившаяся в Европе осенью, и повышение цен на газ.
Эксперты уверены, что страны Евросоюза будут вынуждены дополнительно снизить спрос на газ и в то же время нарастить импорт СПГ во избежание многолетнего дефицита.