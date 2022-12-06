Еще 50 миллионов. Омск закупит дорожную технику для круглогодичного использования

Омск потратит еще 50 миллионов рублей на закупку дорожной техники. Средства выделили из городского бюджета решением мэра Сергея Шелеста. Об этом сообщает горадминистрация.
Планируется приобрести четыре комбинированных дорожных машины и фронтальный погрузчик. В ближайшее время лот разместят на портале госзакупок.
Также известно, что сегодня пройдет аукцион по определению поставщика еще девяти машин. Заявились четверо участников. Начальная цена контракта — 99,4 миллиона рублей, это средства уже из областной казны.
Поясним, комбинированные дорожные машины нужны для содержания городских магистралей в разные сезоны. Оборудование может как промывать дороги, так и очищать от снега, обрабатывать против гололеда. Сейчас автопарк «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» оснащен лишь на 35%.