Еще 50 миллионов. Омск закупит дорожную технику для круглогодичного использования

Поясним, комбинированные дорожные машины нужны для содержания городских магистралей в разные сезоны. Оборудование может как промывать дороги, так и очищать от снега, обрабатывать против гололеда. Сейчас автопарк «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» оснащен лишь на 35%.