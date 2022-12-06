Эксперт: Уменьшить пухлость щек поможет сокращение количества соли в рационе

Он пояснил, что похудеть в каком-то одном месте человек не может, так как вес равномерно уходит по всему телу. Но есть люди, у которых жировые отложения накапливаются в определенных областях — например, в области лица, пишет Pravda.Ru со ссылкой на издание Eat This, Not That.
По словам Бола, для получения более четкого контура лица необходимо, в первую очередь, сократить употребление соли. Кроме того, диетолог рекомендовал включить в рацион низкокалорийные продукты с высоким содержанием клетчатки: морковь, салат, сельдерей, арбузы, огурцы, яблоки, ананасы и цитрусовые.
И наконец, не менее важно следить за соблюдением дефицита калорий и стараться есть как можно больше растительной пищи, резюмировал эксперт.