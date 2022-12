Эксперт: Уменьшить пухлость щек поможет сокращение количества соли в рационе

Он пояснил, что похудеть в каком-то одном месте человек не может, так как вес равномерно уходит по всему телу. Но есть люди, у которых жировые отложения накапливаются в определенных областях — например, в области лица, пишет Pravda.Ru со ссылкой на издание Eat This, Not That.