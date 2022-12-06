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Эксперт: Уменьшить пухлость щек поможет сокращение количества соли в рационе

Сегодня, 16:31
Фото: piqsels.com
Диетолог Майкл Бол дал рекомендации по корректировке объема лица. По его словам, в числе простых способов сделать щеки меньше он назвал сокращение потребления поваренной соли, которая задерживает жидкость в организме.

Он пояснил, что похудеть в каком-то одном месте человек не может, так как вес равномерно уходит по всему телу. Но есть люди, у которых жировые отложения накапливаются в определенных областях — например, в области лица, пишет Pravda.Ru со ссылкой на издание Eat This, Not That. 

По словам Бола, для получения более четкого контура лица необходимо, в первую очередь, сократить употребление соли. Кроме того, диетолог рекомендовал включить в рацион низкокалорийные продукты с высоким содержанием клетчатки: морковь, салат, сельдерей, арбузы, огурцы, яблоки, ананасы и цитрусовые.

И наконец,  не менее важно следить за соблюдением дефицита калорий и стараться есть как можно больше растительной пищи, резюмировал эксперт.

#Общество
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