Эксперт сообщил о вреде белой муки, колбасы и консервов

Он пояснил, что в составе колбасных изделий, как правило, нет натурального мяса, а изготавливаются они из жира, кожи животных и хрящей с добавлением различных эмульгаторов, сои и загустителей, которые разрушают организм, пишет Pravda.Ru
Врач также отметил, что не меньше вреда внутренним органам человека приносят консервы, содержащие в своем составе консерванты, способные не только провоцировать сердечно-сосудистые заболевания, но и увеличивающие риск развития рака кишечника.
А что же касается белой муки, то, по словам хирурга, она сама по себе не полезна, не говоря уже о крахмале, глютене, маргарине и сахаре, которые входят почти во всю выпечку, благодаря чему у людей развивается ожирение, нарушается работа сердца и растет риск онкологических заболеваний.