Эксперт сообщил о вреде белой муки, колбасы и консервов

А что же касается белой муки, то, по словам хирурга, она сама по себе не полезна, не говоря уже о крахмале, глютене, маргарине и сахаре, которые входят почти во всю выпечку, благодаря чему у людей развивается ожирение, нарушается работа сердца и растет риск онкологических заболеваний.