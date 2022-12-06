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Эксперт сообщил о вреде белой муки, колбасы и консервов

Сегодня, 16:34
Фото: piqsels.com
Употребление блюд из белой муки, а также консервированной продукции и колбасы плохо влияет на работу организма. Об этом сообщил хирург-уролог Марк Гадзиян.

Он пояснил, что в составе колбасных изделий, как правило, нет натурального мяса, а изготавливаются они из жира, кожи животных и хрящей с добавлением различных эмульгаторов, сои и загустителей, которые разрушают организм, пишет Pravda.Ru

Врач также отметил, что не меньше вреда внутренним органам человека приносят консервы, содержащие в своем составе консерванты, способные не только провоцировать сердечно-сосудистые заболевания, но и увеличивающие риск развития рака кишечника.

А что же касается белой муки, то, по словам хирурга, она сама по себе не полезна, не говоря уже о крахмале, глютене, маргарине и сахаре, которые входят почти во всю выпечку, благодаря чему у людей развивается ожирение, нарушается работа сердца и растет риск онкологических заболеваний.

#Общество
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