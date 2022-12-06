В зависимости от площади, количество заливок на разных катках было неодинаково. Все слои заливались поэтапно, обычно хватало 3-4 слоев, но, чтобы приступить к следующему, необходимо было подождать, пока полностью промерзнет предыдущий. Самую последнюю заливку делали горячей водой, чтобы «растопить» возможные шероховатости. Теперь, когда работы закончены, выяснилось, где можно покататься в этом году.