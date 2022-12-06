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Достаем клюшки и коньки с антресолей. В Омске залили хоккейные коробки во дворах

Сегодня, 09:48

В Омске завершилась сезонная подготовка хоккейных коробок во дворах

Готов список готовых к сезону хоккейных коробок. Омичи могут выходить на лед.

Пресс-служба администрации Омска сообщила, что работники «УДХБ» залили в этом году 28 ледовых площадок. На каждый округ вышло от 4 до 7 катков, все они уже ждут омичей на коньках от мала до велика.

В зависимости от площади, количество заливок на разных катках было неодинаково. Все слои заливались поэтапно, обычно хватало 3-4 слоев, но, чтобы приступить к следующему, необходимо было подождать, пока полностью промерзнет предыдущий. Самую последнюю заливку делали горячей водой, чтобы «растопить» возможные шероховатости. Теперь, когда работы закончены, выяснилось, где можно покататься в этом году.

Катки в Центральном округе

  • 20 лет РККА — во дворе дома № 63;
  • Богдана Хмельницкого — во дворе дома № 42;
  • 21-я Амурская — во дворе дома № 20 Б;
  • Иртышская Набережная — во дворе дома № 19;
  • Маяковского — во дворе дома № 5;
  • Декабристов — во дворе дома № 71;
  • На стадионе вблизи ЛДС им. В. Фетисова.

Катки в Кировском округе

  • Мельничная — во дворе дома № 67 в сквере «Нефтебаза»;
  • Володарского — во дворе дома № 120;
  • Конева — во дворе дома № 34;
  • Комкова — во дворе дома № 5 А;
  • Крупской во дворе дома № 5.

Катки в Советском округе

  • Химиков — во дворе дома № 40;
  • Проспект Мира — во дворе дома № 34 Б;
  • Нефтезаводская — во дворе дома № 38 А;
  • Киселева — около дома № 12;
  • Химиков — во дворе дома № 6;
  • Энтузиастов — во дворе дома № 5.

Катки в Ленинском округе

  • Гашека — во дворе дома № 24;
  • Марченко — во дворе дома № 9;
  • Киевская — во дворе дома № 4;
  • Труда — во дворе дома № 12;
  • Батумская — во дворе дома № 1 корп. 3;
  • Карбышева — во дворе дома № 42.

Катки в Октябрьском округе

  • 7-я Линия — во дворе дома № 190 корп. 2;
  • Юбилейная — во дворе дома № 6;
  • 50 лет ВЛКСМ — во дворе дома № 4 А;
  • Осташковская — во дворе дома № 16.
В Омске готовят к открытию самый большой каток в городе
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#Дарья Зыкова#Омск#Город#Новости#УДХБ#Каток#Лед#Фигурное катание#Хоккей#Дети
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