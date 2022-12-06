Депутат Белик: в ЕС не прекращают вести бездумную санкционную политику

Парламентарий уверен, что решение ЕК о подготовке нового санкционного пакета является опрометчивым, так как уже существующие ограничения обернулись для жителей Европы множеством негативных последствий. Тем не менее, политики ЕС, которыми движет русофобия, не могут противостоять соблазну.