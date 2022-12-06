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Депутат Белик: в ЕС не прекращают вести бездумную санкционную политику

Сегодня, 11:48
По словам Дмитрия Белика, члена комитета ГД РФ по международным делам, Еврокомиссия и государства Евросоюза находятся в процессе подготовки очередного пакета санкций против Российской Федерации.

Парламентарий уверен, что решение ЕК о подготовке нового санкционного пакета является опрометчивым, так как уже существующие ограничения обернулись для жителей Европы множеством негативных последствий. Тем не менее, политики ЕС, которыми движет русофобия, не могут противостоять соблазну.

Депутат считает, что в ЕС принимаются решения о санкционных мерах против РФ, а после оценки ущерба от этих действий, власти обвиняют в нем Россию, — сообщает Russian.rt.com.

Белик заявляет, что несмотря на кризисную ситуацию в социально-экономической сфере ЕС, санкционная политика продолжается, так как власти стран Евросоюза убеждают себя в ее эффективности.

Ранее издание Politico сообщило о том, что в новые санкционные списки против РФ может быть внесено 180 позиций.

Также в материале сообщается, что девятый санкционный пакет ЕС в отношении РФ может коснуться технологической сферы, а также отраслей финансов и медиа.

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