Дело пошло в суд. Омский «Раскольников» ожидал с весны суда за убийство

Напомним, трагичная история произошла по «канонам» от Ф. М. Достоевского с единственным отличием: вместо топора у парня был нож. Следователи установили, что 21-летний омич поссорился с матерью и отчимом, ушел из дома и решил пожить на съемной квартире. Вот только денег на аренду у него не было, поэтому он решил уходить из арендованного жилья до оплаты.