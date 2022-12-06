Дело пошло в суд. Омский «Раскольников» ожидал с весны суда за убийство

Пресс-служба СКР Омской области сообщила о том, что материалы уголовного дела наконец-то передали в суд. Омский «Раскольников» с весны находился под стражей. Теперь расследование завершилось.
Напомним, трагичная история произошла по «канонам» от Ф. М. Достоевского с единственным отличием: вместо топора у парня был нож. Следователи установили, что 21-летний омич поссорился с матерью и отчимом, ушел из дома и решил пожить на съемной квартире. Вот только денег на аренду у него не было, поэтому он решил уходить из арендованного жилья до оплаты.
Он снял посуточно квартиру на ул. Богдана Хмельницкого, но уйти «пораньше» парню не удалось. 21 марта пришла хозяйка квартиры и потребовала оплатить проживание. Пока она отвернулась, чтобы собрать разбросанные вещи, «Раскольников» напал на нее со спины с кухонным ножом.
52-летняя арендодательница не выжила, потому что нож повредил легкое. Когда она не вернулась, не ответила на звонки и сообщения, родственники забеспокоились. Женщину в квартире нашел ее супруг.
«Раскольников» же похитил у женщины две банковские карты, 400 рублей наличными и «снял» новое жилье, где его и обнаружили сотрудники полиции.
Следственный комитет заводил на него уголовное дело по 2 статьям: п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ «убийство, сопряженное с разбоем», п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ «разбой». За это время следствие получило объективные доказательства, свидетельствующие о виновности обвиняемого, дело направили в суд.