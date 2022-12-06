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Аллегрова трогательно исполнила песню про СВО

Сегодня, 14:13
Фото: allegrovaclub.moy.su
Известная российская певица Ирина Аллегрова проникновенно спела про специальную военную операцию (СВО), вызвав слезы на глазах присутствующих, а после исполнения песни опустилась на колени перед слушателями.

Артистка стала одной из первых среди своих коллег по цеху, кто стал посещать военные госпитали после начала СВО. Перед своим выступлением певица отметила, что она привыкла петь о любви, но в последнее время ей хочется говорить также о других вещах, поэтому сейчас прозвучит песня тоже про любовь, но другую, любовь с большой буквы, которая особенно нужна сегодня. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на «МК».

После исполнения композиции Аллегрова ушла со сцены, а затем вновь появилась перед зрителями, которые встретили ее овациями и стоя. Певица встала перед залом на колени, после чего ушла.

#Общество#Культура
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