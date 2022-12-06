Аллегрова трогательно исполнила песню про СВО

Артистка стала одной из первых среди своих коллег по цеху, кто стал посещать военные госпитали после начала СВО. Перед своим выступлением певица отметила, что она привыкла петь о любви, но в последнее время ей хочется говорить также о других вещах, поэтому сейчас прозвучит песня тоже про любовь, но другую, любовь с большой буквы, которая особенно нужна сегодня. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на «МК».