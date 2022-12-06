Абрамченко: для туристов на Байкале разработают стандарты поведения

“Как куратору мусорной реформы нам в РЭО особо приглянулся проект “Добрый пластик“ Юлии Михайловой. Команда проводит экоакции и занимается благоустройством, проводит работу с ЖКХ и ТСЖ, устанавливает контейнеры для раздельного накопления отходов, организовывает экомобиль для маломобильных групп населения. Как итог – фонд собирает вторсырье, а вырученные средства направляет на лечение детей. В этом проекте непоколебимое доказательство того, что отходы – это ценный ресурс. Соответственно, мы можем на этом сырье зарабатывать, а зарабатывая – помогать. То, что мы можем привязывать благотворительные акции к продаже вторсырья, – большего доказательства его ценности, пожалуй, и не найти”, – также рассказал глава РЭО.