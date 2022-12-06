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Абрамченко: для туристов на Байкале разработают стандарты поведения

Сегодня, 16:46
Фото: reo.ru
В экологическую деятельность вовлечен каждый десятый житель России. Как отметила вице-премьер Виктория Абрамченко, которая провела встречу с экологическими волонтерами, ставшими финалистами премии “МыВместе”, таких результатов удалось достичь за счет добровольческого движения.

Развитие экологического волонтерства способствует также задачам реализации федерального проекта “Экономика замкнутого цикла”. Виктория Абрамченко сообщила: в этом году в субботниках приняли участие более 5 млн человек. 3 млн россиян высадили деревья в рамках международной акции “Сад памяти”. 1,2 млн жителей РФ поучаствовали в акциях по уборке прибрежных территорий “Вода России”. При этом, добавила вице-премьер, за 2 года благодаря проекту “Чистая Арктика” усилиями волонтеров со всей России собрали свыше 5 тысяч тонн отходов.

 

Вице-премьер в ходе разговора с волонтерами о влиянии человека на экосистемы подчеркнула: необходимы и новые меры ответственности. Кроме того, на встрече обсудили защиту озера Байкал и уборку прибайкальской территории.

 

Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев сообщил, что совместно с Викторией Абрамченко они оценивали проекты финалистов международной премии #МЫВМЕСТЕ. Он отметил, все участники – огромные молодцы, искренне любящие природу, озабоченные будущим не только страны, но и всей планеты. Буцаев пожелал им сил не останавливаться и идти к своим целям.

 

“Как куратору мусорной реформы нам в РЭО особо приглянулся проект “Добрый пластик“ Юлии Михайловой. Команда проводит экоакции и занимается благоустройством, проводит работу с ЖКХ и ТСЖ, устанавливает контейнеры для раздельного накопления отходов, организовывает экомобиль для маломобильных групп населения. Как итог – фонд собирает вторсырье, а вырученные средства направляет на лечение детей. В этом проекте непоколебимое доказательство того, что отходы – это ценный ресурс. Соответственно, мы можем на этом сырье зарабатывать, а зарабатывая – помогать. То, что мы можем привязывать благотворительные акции к продаже вторсырья, – большего доказательства его ценности, пожалуй, и не найти”, – также рассказал глава РЭО.

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