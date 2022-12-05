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Закрылся филиал Музея истории Екатеринбурга, ставший теперь фондохранилищем

Сегодня, 09:35
В Доме Маклецкого, который ранее был филиалом Музея истории Екатеринбурга, художники провели прощальную вечеринку перед тем, как здание будет отдано под фондохранилище.

Как сообщает fedpress.ru, художниками была создана инсталляция, в которую вошли произведения искусства, хранившиеся в здании. Помимо этого, прозвучала звуковая композиция, составленная из голосов бывших резидентов.

Один лестничный пролет был заполнен работами, которые создавали современные российские художники, такие, как Покрас Лампаса, Ром Бантик и другие. Эти работы находятся в коллекции Фонда городских инициатив. Сейчас ее можно будет увидеть на новом месте. Но его пока не называют.

На прощальной вечеринке ее участники заметили организаторов кинофестиваля «Ойка», художников и других творцов, представляющих современное искусство.  

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