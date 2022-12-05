Закрылся филиал Музея истории Екатеринбурга, ставший теперь фондохранилищем

Один лестничный пролет был заполнен работами, которые создавали современные российские художники, такие, как Покрас Лампаса, Ром Бантик и другие. Эти работы находятся в коллекции Фонда городских инициатив. Сейчас ее можно будет увидеть на новом месте. Но его пока не называют.