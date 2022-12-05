Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Выслеживал добычу. Омич стащил у женщины сумочку в обувном магазине

Сегодня, 07:35
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичка хотела купить зимнюю обувь и лишилась всех денег во время примерки

Не оставляйте сумки без присмотра. В Омске мужчина «выследил» женщину со средствами на покупку зимней обуви.

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила о том, что в отдел полиции № 4 обратилась 43-летняя женщина с заявлением о краже. Омичка собиралась купить зимнюю обувь, но пока шли примерки, сумочка с деньгами пропала.

Женщина рассказала, что сумку держала рядом, на пуфе. Там лежали 20 тысяч на покупку сапог. Но злоумышленнику хватило момента, пока женщина отвлеклась. Так женщина осталась и без сапог, и без денег.

Выяснилось, что в тот день в магазин зашел проживающий рядом с ул. Карла Маркса 39-летний мужчина. Он целенаправленно зашел в обувной, чтобы совершить кражу. Похищенные деньги он потратил на алкоголь и развлечения.

Мужчину задержали, теперь ему грозит 2 года тюрьмы. Дознаватель возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

Фото: Пресс-служба УМВД Омской области

Напомним, только вчера объявили в розыск мужчину, похитившего сумку у другой омички. Она оставила свое имущество без присмотра на спинке стула:

Неприятное послевкусие. Обед омички завершился в полиции
Узнать подробнее
#Дарья Зыкова#Омск#Происшествия#Кража#Полиция#Новости#Уголовное дело
Подпишитесь
«Депутатская масленица»: что думают омские парламентарии о жизни без деклараций
Сегодня, 06:33
«Глаза на лоб лезут». В Омске выявлены превышения сразу трех вредных веществ
Вчера, 08:58
Важно. Дошли до кассации, но без результата. Омичам не удалось отстоять Дендросад в суде
Сегодня, 07:14
Лучший звездопад в году. Омичам доведется увидеть метеоритный дождь
Сегодня, 03:16
Лебеди не замерзли, просто спят. Омичей попросили не трогать птиц
Сегодня, 03:52
Омский атаман Привалов ушел с поста первого замминистра региональной безопасности
Сегодня, 06:53