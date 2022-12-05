Выслеживал добычу. Омич стащил у женщины сумочку в обувном магазине

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила о том, что в отдел полиции № 4 обратилась 43-летняя женщина с заявлением о краже. Омичка собиралась купить зимнюю обувь, но пока шли примерки, сумочка с деньгами пропала.
Женщина рассказала, что сумку держала рядом, на пуфе. Там лежали 20 тысяч на покупку сапог. Но злоумышленнику хватило момента, пока женщина отвлеклась. Так женщина осталась и без сапог, и без денег.
Выяснилось, что в тот день в магазин зашел проживающий рядом с ул. Карла Маркса 39-летний мужчина. Он целенаправленно зашел в обувной, чтобы совершить кражу. Похищенные деньги он потратил на алкоголь и развлечения.
Мужчину задержали, теперь ему грозит 2 года тюрьмы. Дознаватель возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».
Напомним, только вчера объявили в розыск мужчину, похитившего сумку у другой омички. Она оставила свое имущество без присмотра на спинке стула: