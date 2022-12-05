Врач Воронина: Сонливость может быть проявлением разных болезней

Так считает врач-невролог Марина Воронина. Об этом специалист рассказала в беседе с NEWS.ru. При этом медик указала, что аномалией не считается желание прикорнуть днем после активной физической тренировки, стрессов, волнительных переживаний. Во всех остальных случаях следует посетить врача, поскольку сонливость является характерным признаком болезней щитовидной железы, сердца, ишемии и даже онкологии.
Врач пояснила, что при подозрении на какое-либо заболевание необходимо пройти медобследование — проверить щитовидную железу, содержание сахара в крови. Также нужно посетить кардиолога и изменить питание, разнообразив рацион продуктами, богатыми витаминами B и D.
При полноценном 8-часовом сне сонливое состояние в дневные часы не является нормой, подытожила Воронина.