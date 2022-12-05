Врач Воронина: Сонливость может быть проявлением разных болезней

Так считает врач-невролог Марина Воронина. Об этом специалист рассказала в беседе с NEWS.ru. При этом медик указала, что аномалией не считается желание прикорнуть днем после активной физической тренировки, стрессов, волнительных переживаний. Во всех остальных случаях следует посетить врача, поскольку сонливость является характерным признаком болезней щитовидной железы, сердца, ишемии и даже онкологии.