Военный ИЛ-76 три часа кружил над пригородом Омска из-за неубранных шасси

В Омской области проводится проверка из-за инцидента с военным бортом ИЛ-76, который в воскресенье, 5 декабря, взлетел с аэропорта Омск — Северный.
«После взлета экипаж воздушного судна доложил о неуборке шасси. Командир принял решение выработать топливо», — сообщили Городу55 источник в экстренных службах.
Около 3 часов ИЛ-76 кружил в пригороде Омска и вырабатывал топливо. В частности, этот самый борт снял корреспондент Города55 над селом Троицкое Омского района. Только 18:56 борт благополучно приземлился в аэропорту вылета.