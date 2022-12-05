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Военный ИЛ-76 три часа кружил над пригородом Омска из-за неубранных шасси

Сегодня, 08:14
Фото: 1MI
Иллюстрация
Только выработав все топливо самолет смог благополучно приземлиться в аэропорту вылета. Сам инцидент попал на видео.

В Омской области проводится проверка из-за инцидента с военным бортом ИЛ-76, который в воскресенье, 5 декабря, взлетел с аэропорта Омск — Северный.

«После взлета экипаж воздушного судна доложил о неуборке шасси. Командир принял решение выработать топливо», — сообщили Городу55 источник в экстренных службах.

Около 3 часов ИЛ-76 кружил в пригороде Омска и вырабатывал топливо. В частности, этот самый борт снял корреспондент Города55 над селом Троицкое Омского района. Только 18:56 борт благополучно приземлился в аэропорту вылета.

Военный ИЛ-76 над пригородом Омска
Видео: Город55
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