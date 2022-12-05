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В Южно-Сахалинске появится центр водных видов спорта

Сегодня, 10:24
В Южно-Сахалинске возле городского парка в 2024 году должен появиться центр водных видов спорта.

Как сообщает fedpress.ru, там предусмотрен 50-метровый бассейн глубиной до трех метров. В нем будет 10 дорожек. В бассейне будут тренироваться занимающиеся плаванием и водным поло. Станут проводиться различные водные соревнования. В центре предусмотрено наличие буфетов, ложи для зрителей, комнаты для спортсменов, тренерской, восстановительного комплекса для людей с ограничениями по здоровью, судейских помещений и конференц-зала. Центр будет способен одновременно принять свыше тысячи человек.

Строительство этого очень важного для региона объекта идет по графику. В правительстве региона обещают, что проект будет реализован, даже если возникнут какие-либо проблемы.

С сентября в Южно-Сахалинске уже идет строительство универсального спортивного комплекса. Там будут заниматься волейболисты, баскетболисты и гимнасты. Его должны сдать в 2025 году.

 

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