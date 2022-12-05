В Южно-Сахалинске появится центр водных видов спорта

Как сообщает fedpress.ru, там предусмотрен 50-метровый бассейн глубиной до трех метров. В нем будет 10 дорожек. В бассейне будут тренироваться занимающиеся плаванием и водным поло. Станут проводиться различные водные соревнования. В центре предусмотрено наличие буфетов, ложи для зрителей, комнаты для спортсменов, тренерской, восстановительного комплекса для людей с ограничениями по здоровью, судейских помещений и конференц-зала. Центр будет способен одновременно принять свыше тысячи человек.