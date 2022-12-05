В столице появится новая современная гостиница для домашних животных

Как сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, гостиничный комплекс разместится на территории в 1800 квадратных метров. В его состав войдут административные помещения, ветеринарные боксы, вольеры для животных, дрессировочный центр, площадка для выгула собак и парковка на четыре десятка автомобилей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на телеканал «Москва 24».
Уточняется, что на «Территории заботы» можно будет не только оставить своего четвероногого любимца под присмотром на время отъезда, но и подготовить животное к выставке, а также арендовать помещение для проведения мастер-классов, лекций и соревнований.