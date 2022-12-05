В Санкт-Петербурге Григорий Лепс избил посетителя бара

По заявлению юриста, Дмитрий отдыхал в баре, когда туда пришел Лепс с охраной. Музыкант потребовал допустить его к игре в нарды и при этом “в руках тряс пачкой долларов”. Уточняется, что в сумме там было около 10 тысяч. Юрист отметил, что Лепс планировал поставить всю сумму.