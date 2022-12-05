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В Санкт-Петербурге Григорий Лепс избил посетителя бара

Сегодня, 16:33
Фото: pxhere.com
Причиной драки российского музыканта Григория Лепса и его охранников с петербуржцем стала несостоявшаяся игра в нарды.

Как пишет infox.ru со ссылкой на “Комсомольскую правду”, о ситуации рассказал адвокат жителя Санкт-Петербурга Дмитрия Евгений Хейфец. Юрист продемонстрировал видео с конфликтом. Там видно, как Дмитрий дерется с Лепсом и тремя его охранниками. Инцидент случился в Санкт-Петербурге на Московском проспекте. 

 

По заявлению юриста, Дмитрий отдыхал в баре, когда туда пришел Лепс с охраной. Музыкант потребовал допустить его к игре в нарды и при этом “в руках тряс пачкой долларов”. Уточняется, что в сумме там было около 10 тысяч. Юрист отметил, что Лепс планировал поставить всю сумму. 

 

Дмитрий засмеялся и ответил Лепсу, что таких денег у него нет, так как он простой “офисный работник” и попросил музыканта оставить его в покое. После этого Лепс отдал одному из охранников очки и начал драться с Дмитрием. Как уточнил адвокат, первый кулак прилетел в лицо.

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