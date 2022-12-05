В Санкт-Петербурге Григорий Лепс избил посетителя бара

Как пишет infox.ru со ссылкой на “Комсомольскую правду”, о ситуации рассказал адвокат жителя Санкт-Петербурга Дмитрия Евгений Хейфец. Юрист продемонстрировал видео с конфликтом. Там видно, как Дмитрий дерется с Лепсом и тремя его охранниками. Инцидент случился в Санкт-Петербурге на Московском проспекте.
По заявлению юриста, Дмитрий отдыхал в баре, когда туда пришел Лепс с охраной. Музыкант потребовал допустить его к игре в нарды и при этом “в руках тряс пачкой долларов”. Уточняется, что в сумме там было около 10 тысяч. Юрист отметил, что Лепс планировал поставить всю сумму.
Дмитрий засмеялся и ответил Лепсу, что таких денег у него нет, так как он простой “офисный работник” и попросил музыканта оставить его в покое. После этого Лепс отдал одному из охранников очки и начал драться с Дмитрием. Как уточнил адвокат, первый кулак прилетел в лицо.