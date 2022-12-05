В Омской области обнаружили нехватку рабочих на производствах

По данным исследовательского центра «Зарплата.ру», в Омской области не хватает работников в сфере производства и сервисного обслуживания. В связи с этим у многих востребованных специалистов наблюдается рост зарплаты.
Основными причинами сложившейся ситуации, по мнению экспертов, являются снижение количества работников в возрастных группах 18-25 лет и 25-35 лет, а также санкции и потребность импортозамещения, которые требуют притока новых людей.
Больше всего работодатели стали искать токарей (+44%), электромонтажников (+29%), технологов (+18%), инженеров-электриков (+17%) и инженеров ПТО (+16%). А заработная плата по этим вакансиям выросла на 9-25%. Так, у инженеров-конструкторов зарплата выросла до 42,5 тыс рублей, у инженеров-технологов до 40,5 тыс рублей, у токарей до 52,5 тыс рублей, а у электромонтажников до 42,5 тыс рублей.