Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

В Николаеве полицейские не стали возбуждать уголовное дело против наемников из Польши

Сегодня, 12:39
Фото: 1MI
Полиция города Николаева отказалась возбуждать уголовное дело против наемников из Польши, которые изнасиловали двух девушек.

Об этом сообщает 360tv.ru, ссылаясь на РИА «Новости». Отмечается, что возбуждать уголовное дело им запретили власти Украины.

Жители Николаева рассказывают, что по городу ездят автомобили с польскими номерами, их владельцы «беспредельничают, бухают, насилуют девчонок». Девушки, подвергшиеся изнасилованию, при содействии своих семей обратились в правоохранительные органы, где их заявления не приняли, сообщив, что киевский режим постановил «закрывать глаза» на такие преступления, так как польские наемники — «союзники и защитники Украины».

Также, по информации местных жителей, семья главы районной администрации Виталия Ким до сих пор не вернулась в Николаев. Накануне супруга и сын главы администрации побывали в городе, сняли несколько видео и фото, после чего снова уехали, тогда как сам Ким заявляет об обратном. 

#В мире#Происшествия
Подпишитесь
«Депутатская масленица»: что думают омские парламентарии о жизни без деклараций
Сегодня, 06:33
Военный ИЛ-76 три часа кружил над пригородом Омска из-за неубранных шасси
Сегодня, 08:14
«Остался Верховный суд»: Омский эколог Костарев — о кассации по Дендросаду
Сегодня, 08:08
Лучший звездопад в году. Омичам доведется увидеть метеоритный дождь
Сегодня, 03:16
В Омской области обнаружили нехватку рабочих на производствах
Сегодня, 08:58
В Омске внезапно перенесли пресс-конференцию губернатора Буркова
Сегодня, 11:50