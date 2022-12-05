В Николаеве полицейские не стали возбуждать уголовное дело против наемников из Польши

Об этом сообщает 360tv.ru, ссылаясь на РИА «Новости». Отмечается, что возбуждать уголовное дело им запретили власти Украины.
Жители Николаева рассказывают, что по городу ездят автомобили с польскими номерами, их владельцы «беспредельничают, бухают, насилуют девчонок». Девушки, подвергшиеся изнасилованию, при содействии своих семей обратились в правоохранительные органы, где их заявления не приняли, сообщив, что киевский режим постановил «закрывать глаза» на такие преступления, так как польские наемники — «союзники и защитники Украины».
Также, по информации местных жителей, семья главы районной администрации Виталия Ким до сих пор не вернулась в Николаев. Накануне супруга и сын главы администрации побывали в городе, сняли несколько видео и фото, после чего снова уехали, тогда как сам Ким заявляет об обратном.