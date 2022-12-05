В Николаеве полицейские не стали возбуждать уголовное дело против наемников из Польши

Также, по информации местных жителей, семья главы районной администрации Виталия Ким до сих пор не вернулась в Николаев. Накануне супруга и сын главы администрации побывали в городе, сняли несколько видео и фото, после чего снова уехали, тогда как сам Ким заявляет об обратном.