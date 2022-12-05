В Москве в понедельник вечером атмосферное давление станет рекордно низким

Как отмечает Михаил Леус, первый рекорд был поставлен 3 декабря — атмосферное давление поднялось до 771,1 мм ртутного столба, что на 0,2 мм больше предыдущего максимума, зафиксированного 3 декабря 1954 года. В ночь на 5 декабря на станции на ВДНХ зафиксировали 771,3 мм ртутного столба, в 3.00 — уже 770,5 мм. Оба показателя выше предыдущего максимума для этого дня — его зафиксировали в 2001 году.