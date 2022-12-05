В Москве в понедельник вечером атмосферное давление станет рекордно низким

Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на Telegram-канал ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса. Атмосферное давление начнет снижаться и уже к вечеру понедельника опустится до менее существенных показателей.
Как отмечает Михаил Леус, первый рекорд был поставлен 3 декабря — атмосферное давление поднялось до 771,1 мм ртутного столба, что на 0,2 мм больше предыдущего максимума, зафиксированного 3 декабря 1954 года. В ночь на 5 декабря на станции на ВДНХ зафиксировали 771,3 мм ртутного столба, в 3.00 — уже 770,5 мм. Оба показателя выше предыдущего максимума для этого дня — его зафиксировали в 2001 году.
Михаил Леус подчеркнул, что в течение дня давление будет понижаться, но все равно останется высоким. К вечеру показатель может составить 764—763 мм ртутного столба, тогда как норма составляет 748 мм. Впрочем, на этом череда рекордов, заявил Леус, завершится.