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В Москве в понедельник вечером атмосферное давление станет рекордно низким

Сегодня, 12:53
Фото: piqsels.com
В ночь на 5 декабря в Москве атмосферное давление поставило новый, уже третий рекорд.

Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на Telegram-канал ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.  Атмосферное давление начнет снижаться и уже к вечеру понедельника опустится до менее существенных показателей.

Как отмечает Михаил Леус, первый рекорд был поставлен 3 декабря — атмосферное давление поднялось до 771,1 мм ртутного столба, что на 0,2 мм больше предыдущего максимума, зафиксированного 3 декабря 1954 года. В ночь на 5 декабря на станции на ВДНХ зафиксировали 771,3 мм ртутного столба, в 3.00 — уже 770,5 мм. Оба показателя выше предыдущего максимума для этого дня — его зафиксировали в 2001 году.

Михаил Леус подчеркнул, что в течение дня давление будет понижаться, но все равно останется высоким. К вечеру показатель может составить 764—763 мм ртутного столба, тогда как норма составляет 748 мм. Впрочем, на этом череда рекордов, заявил Леус, завершится.

#Алина Ибрагимова#Общество
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