В ДТП на трассе в Омской области погиб инженер сельхозпредприятия

Как сообщили в УИБДД по Омской области, около 14:31 на 281 километре трассы водитель автомобиля Chevrolet Niva не справился с управлением, слетел с дороги в кювет, после чего машина перевернулась. От травм водитель погиб на месте, а его 59-летний пассажир получил множественные ушибы. При этом у последнего выявлено алкогольное опьянение.