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В ДТП на трассе в Омской области погиб инженер сельхозпредприятия

Сегодня, 09:44
Фото: УГИБДД по Омской области
По данным силовиков, погибший не справился с управлением и слетел с в кювет на автомобиле.

В Омской области госавтоинспекторы проводят проверку из-за смертельного ДТП на трассе Омск — Тара, где днем 4 декабря погиб 57-летний мужчина.

Как сообщили в УИБДД по Омской области, около 14:31 на 281 километре трассы водитель автомобиля Chevrolet Niva не справился с управлением, слетел с дороги в кювет, после чего машина перевернулась. От травм водитель погиб на месте, а его 59-летний пассажир получил множественные ушибы. При этом у последнего выявлено алкогольное опьянение.

Как выяснил Город55. Погибшим оказался инженер «Опытного-производственного хозяйства имени Фрунзе» из села Заливино Тарского района.

#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Тарский район#ДТП#ЧП#Авария#Василий Попов
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