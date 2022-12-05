Уральских мобилизованных обвинили в дезертирстве на СВО

В течение первых двух месяцев от них не поступало жалоб на питание. Однако в конце ноября они рассказали, что еды не хватает, передает Общественная служба новостей.
Позднее выяснилось, что военнослужащих обвинили в дезертирстве по причине того, что они оставили свои позиции в районе боевых действий.
По словам жены одного из военных, солдатам перестали поставлять воду и продовольствие. Не было и командования. Несколько недель они голодали, обращались за помощью, однако так и не получили обратной связи по рации.
Решение фронтовиков покинуть позиции было обоснованным решением, а не проявлением своеволия, подытожили супруги военных.
Другой взгляд на ситуацию оказался у Максима Иванова, депутата Госдумы от Свердловской области. Он отметил, что никаких перебоев с поставками продовольствия не было, а военнослужащие действительно покинули расположение.