Самый технологичный проект омского телевидения вышел на 12 канале!

К примеру, чтобы рассказать о валенках Наталья Фаткина сходила в пимиках в ресторан, сделала обувь для Гуливера и примерила эксклюзивные ботфорты из войлока стоимостью в несколько десятков тысяч рублей! А в выпуске про стекло ей вовсе пришлось совершить путешествие во времени, найти фульгурит и только потом узнать, что он то и дал начало стекольной истории.