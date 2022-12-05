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Самый технологичный проект омского телевидения вышел на 12 канале!

Сегодня, 07:19
Фото: 12 канал
Давайте на минутку задумаемся о том, как производят сегодня привычные нам вещи? Ну например масло, которые мы мажем на бутерброд или стекло, которое окружает по всюду? Сложно? Не переживайте! Ответы мы уже нашли за вас — все они в проекте «Технологично».

Проект молодой и амбициозный. Идею автор вынашивала долго-этим летом удалось найти поддержку. Раз в две недели с такой периодичностью выходит «Технологично»
Темы и локации для съемок самые неожиданные.

Фото: 12 канал

К примеру, чтобы рассказать о валенках Наталья Фаткина сходила в пимиках в ресторан, сделала обувь для Гуливера и примерила эксклюзивные ботфорты из войлока стоимостью в несколько десятков тысяч рублей! А в выпуске про стекло ей вовсе пришлось совершить путешествие во времени, найти фульгурит и только потом узнать, что он то и дал начало стекольной истории.

В рамках программы мы посещаем современные предприятия города Омска и области, обращаемся к ремесленникам и снимаем почти театральные постановки.

В планах объездить весь город и область, чтобы на вопрос «как это появилось и из чего это делают?» у вас был точный ответ.

Новый выпуск «Технологично» в эфире 6 декабря. Это будет программа об уникальном напитке с тысячелетней историей, который наверняка пробовал каждый из вас. Минералка! Именно она вдохновляла классиков на шедевры, лечила правителей от болезней, и стала отдельной отраслью в производстве.

Фото: 12 канал

Чтобы узнать о ней все и даже больше Наталья Фаткина пообщалась с экспертами в области медицины, испробовала эффект от минеральных ванн на себе, побывала на крупном омском заводе, вместе с химиками попробовала приготовить минералку сама. Это стоит увидеть.

Фото: 12 канал

Все выпуски проекта доступны по ссылке — https://12-kanal.ru/program/tekhnologichno/

#Общество#Город#Омск#Омская область
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