Самый технологичный проект омского телевидения вышел на 12 канале!

Проект молодой и амбициозный. Идею автор вынашивала долго-этим летом удалось найти поддержку. Раз в две недели с такой периодичностью выходит «Технологично»
Темы и локации для съемок самые неожиданные.
К примеру, чтобы рассказать о валенках Наталья Фаткина сходила в пимиках в ресторан, сделала обувь для Гуливера и примерила эксклюзивные ботфорты из войлока стоимостью в несколько десятков тысяч рублей! А в выпуске про стекло ей вовсе пришлось совершить путешествие во времени, найти фульгурит и только потом узнать, что он то и дал начало стекольной истории.
В рамках программы мы посещаем современные предприятия города Омска и области, обращаемся к ремесленникам и снимаем почти театральные постановки.
В планах объездить весь город и область, чтобы на вопрос «как это появилось и из чего это делают?» у вас был точный ответ.
Новый выпуск «Технологично» в эфире 6 декабря. Это будет программа об уникальном напитке с тысячелетней историей, который наверняка пробовал каждый из вас. Минералка! Именно она вдохновляла классиков на шедевры, лечила правителей от болезней, и стала отдельной отраслью в производстве.
Чтобы узнать о ней все и даже больше Наталья Фаткина пообщалась с экспертами в области медицины, испробовала эффект от минеральных ванн на себе, побывала на крупном омском заводе, вместе с химиками попробовала приготовить минералку сама. Это стоит увидеть.