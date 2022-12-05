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Рождественский подарок Меган Маркл привел королеву Елизавету в восторг в свое время

Сегодня, 09:35
В 2017 году, когда Меган впервые праздновала Рождество в кругу королевской семьи, она преподнесла королеве Елизавете подарок, который привел ее в восторг.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на Marie Claire, члены британской королевской семьи отмечают Рождество в Сандригемском дворце. Этот круг открыт только для самих монархов, их законных супругов или тех, о ком уже известно, что они официально помолвлены. Но Елизаветой было сделала исключение для Меган Маркл, хотя принц Гарри еще не сделал ей к тому времени предложение.

В сочельник Белая гостиная дворца бывает тем местом, где обычно происходит обмен подарками. При этом дорогих быть не должно. Приняты шуточные подарки. И когда Меган ввели в курс дела, она подарила Елизавете игрушку. Поющий хомячок рассмешил королеву. Которая решила, что он обрадует ее собак. И тем она действительно понравилась - они быстро разделались с игрушкой.

Кейт Миддлтон также была приглашена во дворец до замужества, но она решила, что появится там только в качестве законной жены Уильяма. И на будущий год она вместе с принцем сделала подарок Елизавете, порадовав ее шапочкой для душа.

 

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