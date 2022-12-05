Рождественский подарок Меган Маркл привел королеву Елизавету в восторг в свое время

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на Marie Claire, члены британской королевской семьи отмечают Рождество в Сандригемском дворце. Этот круг открыт только для самих монархов, их законных супругов или тех, о ком уже известно, что они официально помолвлены. Но Елизаветой было сделала исключение для Меган Маркл, хотя принц Гарри еще не сделал ей к тому времени предложение.