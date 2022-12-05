РЭО анонсировал создание в Иркутской области комплекса по переработке ТКО

Генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев обсудил с губернатором региона Игорем Кобзевым подробности соглашения.
В феврале 2022 года Иркутская область и РЭО заключили соглашение о сотрудничестве в области развития системы обращения с ТКО. Итогом реализации проекта должно стать появление в регионе необходимой инфраструктуры, информирует newsnn.ru.
«В Иркутской области подана частная концессионная инициатива на создание комплексного объекта по обращению с ТКО мощностью 405 тысяч тонн в год. Общий объем инвестиций составит около 3,5 млрд рублей. Это крупнейший концессионный проект за Уралом в нашей стране. Мы рассчитываем, что концессия может быть заключена уже в феврале следующего года с учетом того, что проектирование объекта уже ведется. Мы уверены, что объект будет введен в эксплуатацию до 1 января 2025 года, что позволит региону перевыполнить показатели национального проекта, установленные для региона на 2024 год. В целом в Иркутской области планируется создание 14 объектов обращения с ТКО относительно небольшой мощности», — сообщил Денис Буцаев.
Как рассказал гендиректор РЭО, в сумме инвестиции по всем объектам, которые нужно построить в Иркутской области, могут составить порядка 10 млрд рублей. Он добавил, что Российский экологический оператор готов финансово поддержать создание таких объектов, если основой для их реализации станут концессионные соглашения. Объем поддержки составит до 95% от общего размера инвестиций, заключил глава РЭО.
Иркутская область уже ведет проектирование большей части перспективных объектов. Планы субъекта по созданию инфраструктуры закрепят в распоряжении губернатора. При создании объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами предлагают применять кластерный подход. Данный подход включает в себя создание крупных центров, совмещающих систему сортировки, переработку, полигон для размещения части ТКО, а также появление в городах ресайклинг-центров, совмещенных с мусороперегрузочными или мусоросортировочными станциями.
Строительство данных объектов также помогает реализовать федеральный проект «Экономика замкнутого цикла».