РЭО анонсировал создание в Иркутской области комплекса по переработке ТКО

«В Иркутской области подана частная концессионная инициатива на создание комплексного объекта по обращению с ТКО мощностью 405 тысяч тонн в год. Общий объем инвестиций составит около 3,5 млрд рублей. Это крупнейший концессионный проект за Уралом в нашей стране. Мы рассчитываем, что концессия может быть заключена уже в феврале следующего года с учетом того, что проектирование объекта уже ведется. Мы уверены, что объект будет введен в эксплуатацию до 1 января 2025 года, что позволит региону перевыполнить показатели национального проекта, установленные для региона на 2024 год. В целом в Иркутской области планируется создание 14 объектов обращения с ТКО относительно небольшой мощности», — сообщил Денис Буцаев.