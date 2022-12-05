Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Продать продали, а снести не разрешили. В Омской области решается судьба причала

Сегодня, 05:58
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области к спасению причала на Иртыше подключилась прокуратура

И хозяину не нужен, и снести нельзя. В Омской области причал на Иртыше вызвал череду проверок и споров. К делу подключилась прокуратура.

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила о нарушениях требований закона о сохранении водных ресурсов в Усть-Ишимском районе.

Местные жители обратились в прокуратуру с информацией о нарушениях при демонтаже причальной стенки в с. Усть-Ишим. В июне 2022 года территориальное управление госимуществом заключило договор купли-продажи с коммерческой организацией. Предметом договора стала причальная стенка на левом берегу Иртыша в селе Усть-Ишим. Впоследствии коммерческая организация решила демонтировать металлический причал. Они даже наняли для этой работы человека, но демонтировать причал не удалось.

На работника возбудили административное дело по ч. 2 ст. 8.48 КоАП РФ «несоблюдение требований к сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания», потому что оценка воздействия демонтажных работ на водную среду не проводилась. И даже соответствующая заявка в местное управление Росрыболовства не отправлялась. «Демонтажника» оштрафовали на 3 тыс. рублей.

Также по этому делу в Арбитражном суде Омской области рассматривается иск администрации Усть-Ишимского района об оспаривании сделки купли-продажи. До рассмотрения дела суд приостановил демонтаж причала.

Ранее мы писали, что причал нельзя сносить не потому, что заявок не было, а из-за возможного затопления села. Причал стоял там 50 лет, и мог бы стоять еще столько же, как считают специалисты:

В Омской области через суд пытаются спасти аварийный причал
Узнать подробнее
#Дарья Зыкова#Общество#Новости#Омская область#Усть-Ишимский район#Причал#Арбитражный суд#Демонтаж
Подпишитесь
«Депутатская масленица»: что думают омские парламентарии о жизни без деклараций
Сегодня, 06:33
«Глаза на лоб лезут». В Омске выявлены превышения сразу трех вредных веществ
Вчера, 08:58
Важно. Дошли до кассации, но без результата. Омичам не удалось отстоять Дендросад в суде
Сегодня, 07:14
Лучший звездопад в году. Омичам доведется увидеть метеоритный дождь
Сегодня, 03:16
Лебеди не замерзли, просто спят. Омичей попросили не трогать птиц
Сегодня, 03:52
Омский атаман Привалов ушел с поста первого замминистра региональной безопасности
Сегодня, 06:53