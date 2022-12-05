Продать продали, а снести не разрешили. В Омской области решается судьба причала

Местные жители обратились в прокуратуру с информацией о нарушениях при демонтаже причальной стенки в с. Усть-Ишим. В июне 2022 года территориальное управление госимуществом заключило договор купли-продажи с коммерческой организацией. Предметом договора стала причальная стенка на левом берегу Иртыша в селе Усть-Ишим. Впоследствии коммерческая организация решила демонтировать металлический причал. Они даже наняли для этой работы человека, но демонтировать причал не удалось.