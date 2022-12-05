Продать продали, а снести не разрешили. В Омской области решается судьба причала

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила о нарушениях требований закона о сохранении водных ресурсов в Усть-Ишимском районе.
Местные жители обратились в прокуратуру с информацией о нарушениях при демонтаже причальной стенки в с. Усть-Ишим. В июне 2022 года территориальное управление госимуществом заключило договор купли-продажи с коммерческой организацией. Предметом договора стала причальная стенка на левом берегу Иртыша в селе Усть-Ишим. Впоследствии коммерческая организация решила демонтировать металлический причал. Они даже наняли для этой работы человека, но демонтировать причал не удалось.
На работника возбудили административное дело по ч. 2 ст. 8.48 КоАП РФ «несоблюдение требований к сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания», потому что оценка воздействия демонтажных работ на водную среду не проводилась. И даже соответствующая заявка в местное управление Росрыболовства не отправлялась. «Демонтажника» оштрафовали на 3 тыс. рублей.
Также по этому делу в Арбитражном суде Омской области рассматривается иск администрации Усть-Ишимского района об оспаривании сделки купли-продажи. До рассмотрения дела суд приостановил демонтаж причала.
Ранее мы писали, что причал нельзя сносить не потому, что заявок не было, а из-за возможного затопления села. Причал стоял там 50 лет, и мог бы стоять еще столько же, как считают специалисты: