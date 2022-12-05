Потолок цен на нефть провалится, если лидеры ОПЕК+ сократят объемы добычи

Потолок цен на российский энергоноситель в таком случае провалится, и желаемый эффект достигнут не будет, пишет Общественная служба новостей.
Напомним, сегодня 5 декабря, официальные представители G7, Австралии и Европейского союза намерены объявить о введении потолка цен на российскую нефть, которую поставляют по морю.
Из комментариев научного сотрудника Института изучения РФ, Восточной Европы и Центральной Азии Чжана Хуна следует, что Москва непременно пойдет на соответствующие меры в качестве ответа на решение о введении потолка стоимости нефти.
Китайский аналитик акцентировал внимание на том, что воздействие потолка цен на прямую торговлю энергоносителем между Россией и государствами ЕС будет почти ничтожным.
«Это связано с тем, что прямая торговля между двумя сторонами почти приостановлена, а Запад в основном нацелен на то, чтобы повлиять на экспорт российской нефти и переговоры о ценах с третьими сторонами», — пояснил Чжан Хун.
Эксперт из КНР выразил мнение о том, что если баррель будет стоить около 30 долларов, Москва сократит добычу, и мировые цены на нефть начнут расти.