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Потолок цен на нефть провалится, если лидеры ОПЕК+ сократят объемы добычи

Сегодня, 09:26
Корреспонденты китайского издания Global Times сообщили, что альянс России, ОПЕК+ и Саудовской Аравии позволит прийти к договоренности о сокращении объемов добычи сырья с целью поддержать стабильность цен на глобальном рынке.

Потолок цен на российский энергоноситель в таком случае провалится, и желаемый эффект достигнут не будет, пишет Общественная служба новостей.

Напомним, сегодня 5 декабря, официальные представители G7, Австралии и Европейского союза намерены объявить о введении потолка цен на российскую нефть, которую поставляют по морю.

Из комментариев научного сотрудника Института изучения РФ, Восточной Европы и Центральной Азии Чжана Хуна следует, что Москва непременно пойдет на соответствующие меры в качестве ответа на решение о введении потолка стоимости нефти.

Китайский аналитик акцентировал внимание на том, что воздействие потолка цен на прямую торговлю энергоносителем между Россией и государствами ЕС будет почти ничтожным.

«Это связано с тем, что прямая торговля между двумя сторонами почти приостановлена, а Запад в основном нацелен на то, чтобы повлиять на экспорт российской нефти и переговоры о ценах с третьими сторонами», — пояснил Чжан Хун.

Эксперт из КНР выразил мнение о том, что если баррель будет стоить около 30 долларов, Москва сократит добычу, и мировые цены на нефть начнут расти.

 

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