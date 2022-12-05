Омский следком возбудил уголовное дело после взрыва в школьной котельной

По сообщению СУ СКР по Омской области, возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны труда, после взрыва котельной.
Напомним, 3 декабря, в селе Пикетное Марьяновского района взорвался паровой котел в школьной котельной, в результате чего пострадал 60-летний мужчина.
По версии следствия, произошло это из-за кратковременного отключения электроэнергии. В результате чего сначала перестали работать насосы, затем поднялось давление, при этом не сработали предохранительные клапаны и котел взорвался. Машинист котельной получил телесные повреждения и ожоги, после чего в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.
Следователи осмотрели место происшествия, изъяли некоторое оборудование, техническую документацию и должностные инструкции. В настоящее время допрашивают работников и очевидцев, продолжают устанавливать причины аварии и виновных. Помимо этого будет назначена техническая экспертиза.