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Омский следком возбудил уголовное дело после взрыва в школьной котельной

Сегодня, 11:03
Фото: СУ СКР по Омской области
В настоящее время продолжают устанавливать виновных и все обстоятельства произошедшего.

По сообщению СУ СКР по Омской области, возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны труда, после взрыва котельной.

Напомним, 3 декабря, в селе Пикетное Марьяновского района взорвался паровой котел в школьной котельной, в результате чего пострадал 60-летний мужчина.

По версии следствия, произошло это из-за кратковременного отключения электроэнергии. В результате чего сначала перестали работать насосы, затем поднялось давление, при этом не сработали предохранительные клапаны и котел взорвался. Машинист котельной получил телесные повреждения и ожоги, после чего в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли некоторое оборудование, техническую документацию и должностные инструкции. В настоящее время допрашивают работников и очевидцев, продолжают устанавливать причины аварии и виновных. Помимо этого будет назначена техническая экспертиза.

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#Юлия Бармина#Происшествия#Новости#Омская область#Марьяновский район#Уголовное дело#СУ СКР Омской области#Котельная#Взрыв
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