Омский депутат Сергей Грушичев начал ликвидацию одной из своих фирм

Депутат Омского городского совета от «Единой России» Сергей Грушичев начал процедуру ликвидации своего ООО «Индустриальные системы» (альтернативное название — ООО «Промстрой»). Как следует из открытых данных, соответствующее заявление было подано в четверг, 1 декабря.
Эта фирма была зарегистрирована в марте 2017 года, ее специализация — «Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха». Собственный капитал у «Индустриальных систем» отсутствует, за весь прошлый год они не принесли ни рубля прибыли, а стоимость их активов выражается в отрицательных цифрах — минус 17 тысяч рублей.
Сергей Грушичев заседает в Городском совете уже второй созыв подряд. На сайте Совета должность директора «Индустриальных систем» указана как основной род его занятий. При этом депутат возглавляет еще кооператив «Высота», который зарегистрирован в Азовском районе и занимается арендой и лизингом транспорта, — в нем Грушичеву принадлежат 14% уставного капитала. В прошлом депутат владел тремя ООО с одним и тем же названием, «Промвент», и строительной компаний ООО СПС («Спецпромстрой»).