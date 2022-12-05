Омский депутат Сергей Грушичев начал ликвидацию одной из своих фирм

Сергей Грушичев заседает в Городском совете уже второй созыв подряд. На сайте Совета должность директора «Индустриальных систем» указана как основной род его занятий. При этом депутат возглавляет еще кооператив «Высота», который зарегистрирован в Азовском районе и занимается арендой и лизингом транспорта, — в нем Грушичеву принадлежат 14% уставного капитала. В прошлом депутат владел тремя ООО с одним и тем же названием, «Промвент», и строительной компаний ООО СПС («Спецпромстрой»).